明日大嶼理據籠統 一味唱好蒙蔽公眾

偷偷摸摸諮詢市民 鬼鬼祟祟發出報告 政府有意力推興建交椅洲人工島，惟其鬼祟公眾諮詢方式一直備受環團及公眾批評，繼於今年3月完成公眾參與活動後，一直沒有提及何時公布相關的意見整合報告。不過，有環團發現發展局在沒有發出新聞公告下，卻在社交媒體內文中提及已上載最新報告至專題專頁，有關的資訊發布方式被批評當局如出一轍地鬼祟諮詢人工島興建計劃。

環團綠色和平指出，當局就人工島預留逾1,100萬元公帑進行公眾諮詢工作，惟由一開始已被批評為最鬼祟的「三無諮詢」，而現時連公布公眾諮詢正式結果報告，亦如出一轍地鬼祟；當中僅在前日（20日）傍晚在發展局Facebook社交平台，以貼文方式輕輕提及，期間並無發出新聞公告，令環團形容該方式毫無公信力。根據相關報告，在收集的7,800份公眾意見中約六成表示支持項目，約兩成半反對，餘下約一成半意見並沒有明顯立場，但亦就不同範疇表達意見及提問。另外，報告亦指出，在180份提及人工島項目的傳媒報章專欄及社評中，統計了約有110份表明了立場，而當中約六成表示支持項目，表示反對項目則佔約四成。

聲稱六成意見支持 環團質疑 對於報告內容，綠色和平指雖然政府聲稱有六成意見支持人工島，惟經細閱報告內容，發現當局僅在每部分開首籠統地指出「市民普遍支持」，卻欠詳細實質支持理據，舉例指有關可能融資選項的意見，「經濟效益估算和降低風險」部分的6個意見全屬擔憂，有關成本估算及發行債券兩部分亦有過半屬反對或憂慮，惟當局並無進一步作解說。此外，團體又指根據統計處最新公布的本港第二季本地生產總值（GDP）預計數字，按年僅增長1.5%，遠遜預期，再加上本年度多幅商住地皮流標，以至人口增長估算等因素，政府一一都未能作出綜合解說，實難以讓公眾信服報告內容。

冷待公眾意見 寥寥數行作結 事實上，有關報告共29頁涉5大範疇，包括項目簡介、公眾參與活動摘要、公眾意見摘要、曾發布的回應摘要及未來路向，其中僅佔12頁為公眾參與活動摘要及公眾意見摘要，有議員亦認為，報告較簡短，形容寥寥的數行文字內容太籠統，甚至部分僅以一句作結，未能實際回應市民對人工島的關注及憂慮，擔心當局的「冷待」意見，令市民日後不再參與諮詢及提供意見想法。