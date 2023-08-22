柯士甸站滿旅客 港鐵增櫃位疏導

【本報訊】西九龍高鐵站自今年1月中旬起恢復運作，往來中港兩地的居民和旅客漸趨頻繁。區議員孔昭華反映，乘搭高鐵訪港的內地旅客大幅增加，導致與高鐵站相連的屯馬綫柯士甸站人流湧現，該車站C出入口的客務中心經常有大量旅客拿着大型行李，為購買車票而排長龍，造成車站擠塞，促港鐵改善情況。

高鐵重開後 客量回升 孔昭華指，該客務中心共有5個服務窗口，但購票人龍經常長達逾40人，仍只有一個窗口提供購票服務，該處亦鮮見職員疏通人流，嚴重影響市容及港鐵形象。他指，亂象已持續多月，人流擠塞、排長龍購票情況一直無改善。他遂向港鐵投訴，敦促該站站長和管理層應高度關注事件，於繁忙時間增派職員疏導人流，開啟足夠服務窗口，以及參考港珠澳大橋轉車處使用電子購票機。

他又建議，港鐵研究在柯士甸站合適位置，設立可用人民幣或港幣支付的電子購票機，以提升服務質素，減少乘客排隊購票時間，為旅客留下良好印象。

港鐵回覆指，留意到柯士甸站C出入口的使用量隨着高鐵重開而增加，亦有不少高鐵乘客向該客務中心查詢，當中大部分乘客是重新啟動八達通，或在該處等候同行的親友。為改善人流，車站已實施不同措施，包括於繁忙時段加開客務中心櫃位，以及加派職員在客務中心外處理簡單查詢，並提示等候的乘客移步至其他地方，以保持通道暢通。 此外，職員加強宣傳港鐵重鐵網絡可使用二維碼車票，鼓勵乘客直接使用二維碼乘車，C出入口提供二維碼付費乘車的閘機，於今年7月亦由3部增加至5部，以方便乘客。