機場客運量380萬人次 按年增8倍

【本報訊】香港機場管理局昨日公布香港國際機場於今年7月份的航空交通量，可見機場客運量持續上升，月內機場共接待逾380萬人次旅客，按月上升14.9%，按年錄得8倍增長。7月份每日平均客運量超過12萬人次，回復至疫情前水平的60%。所有類別旅客人數按年大幅上升，當中以往來東南亞、中國內地及日本的旅客量錄得最顯著升幅。

同期出口貨運升幅明顯 飛機起降量方面，7月份按月增加7.4%至24,030架次，按年則錄得一倍增長。至於貨運量，7月有36.1萬公噸，按月增加1.7%，按年增長3.8%。其中以出口貨運量錄得最明顯升幅，按年增加12.6%。月內，往來北美、中東及歐洲主要貿易地區的貨運量顯著上升。

於今年首7個月，機場客運量較去年同期的低基數，上升超過15倍至2,040萬人次；飛機起降量按年增加94%至142,840架次，貨運量則同比下跌4.2%至240萬公噸。過去12個月，機場客運量同比大增10倍至2,480萬人次，飛機起降量上升44.6%至207,925架次，貨運量則下跌14%至410萬公噸。