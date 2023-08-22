郵輪碼頭交通大鑊 營辦商轟政府卸膊

免費接駁巴搶「生意」 的士車等客 大型郵輪「海洋光譜號」上周六（19日）抵達啟德郵輪碼頭，因應有旅客投訴交通配套不足，有關部門準備多種接駁交通工具，讓旅客外出觀光購物，惟的士卻出現「車等人」情況。郵輪碼頭負責人就指，將加強與的士業界溝通，亦會加強碼頭消費配套設施，以應付未來郵輪旅客的需求情況。惟他強調本港沒有一個碼頭，是由營辦商安排公共交通工具，以回應當局將郵輪碼頭交通亂象問題「卸膊」予營辦商的說法。

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮昨日在電台節目表示，現時的士出現供過於求現象，原因是上周六訪港郵輪的旅客並非留港，只屬訪港，帶行李篋的旅客較少，多選擇坐巴士到訪本港其他設施。但他強調公司一向有與的士業界保持溝通，將會再與的士業界商討改善措施。

倡多開一個出口疏導旅客 班續稱，是次郵輪訪港，碼頭現場交通已有很大改善，因為安排了多條巴士路線往不同地點，旅客很快得到疏導。但他認同，未必需要提供7條免費巴士或旅遊巴路線，認為路線班次密好過路線多。而為進一步改善交通及配套等情況，他希望當局容許的士到碼頭接載旅客，可以收取附加費，另外碼頭亦可以多開一個出口疏導旅客；長遠而言，亦希望當局考慮在碼頭附近開設酒店及停車場等設施，讓旅客可以選擇留在碼頭附近消遣。

對於早前文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，不會長期「高度介入」郵輪碼頭事宜，及後會要求碼頭營運商與郵輪公司、交通營辦商協調，將交通措施變成恒常安排，似乎將問題「卸膊」到營運商。

昨日被問到免費巴士的開支，由政府還是郵輪公司負責時，班智榮強調，香港沒有任何一個碼頭，是由營辦商負責安排交通工具，包括中港城、港運城、海運碼頭、天星碼頭等。

手信市集研更多品牌進駐 啟德郵輪碼頭近日將原本約5,000呎免稅店區域，改設為「迷你香港」手信市集，負責營運的香港郵輪及遊艇業協會，其營運總監楊梓呈表示，上周六當天早上市集的人流不算多，直至中午過後，旅客返郵輪期間才有很多人到市集，當中有人反映手信有特色，亦有人認為品牌不夠多，市集將會與更多品牌商討合作。她舉例指，香港製造的即食食品，如蝴蝶酥及陳皮果醬等，以及獲醫管局或科學園認證的衞生用品，如消毒噴霧等，均受旅客歡迎，「佢哋睇番Made in Hong Kong都有信心。」