內地洪澇 大閘蟹最快下月供港

【本報訊】下月底是中秋節，佳節前後是港人進食大閘蟹的良辰。雖然近期內地天氣反常，暴雨成災，惟本港業界指惡劣天氣不影響大閘蟹養殖，預料今年供港的大閘蟹品質不俗，最快下月才有第一批供港，售價與去年相若，但樓股表現疲弱，預期生意額與去年相若。餐飲業界亦對今年生意不敢樂觀，直言復常後飲食界晚市僅恢復七成，有消費能力的群組離港，預期大閘蟹來貨即使成本上漲，但套餐只能維持舊價。

大閘蟹老字號「老三陽」負責人祈小姐指，今年內地暴雨成災的惡劣天氣，未有對蘇州一帶大閘蟹養殖場造成影響，預料最早一批大閘蟹亦要中秋節前後才會到港。她解釋，大閘蟹要經過5次脫殼，而目前就要等待最後一次脫殼，才可以決定其品質及大小，若天氣持續良好，大閘蟹可以由3両變6両，惟過往亦試過8月經歷逾攝氏40度的高溫天氣，導致大量蟹死亡，故此要「睇天做人」。她又指，以往「樓股旺就大閘蟹旺」，惟今年股市及樓市表現一般，故她對於今年銷情保持審慎樂觀。

料套餐價與去年相若 香港餐務管理協會會長楊位醒亦認為，本港復常之後，食肆未有受惠於市民報復式消費，至今晚市僅及新冠疫情前的七成，去年疫情期間推售的大閘蟹套餐有一定客量，如今再無「限枱令」等措施，反而較少推出一圍12人的套餐，主要推出3至6人套餐。

楊又指願意消費又能夠負擔大閘蟹的較年輕一群，大多已移居海外，留下來的市民對於大閘蟹消費意欲不高，預期今年大閘蟹套餐價格與去年相若，業界未敢加價。