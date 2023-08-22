籌集食糧贈基層 10‧15茶記慈善跑

將軍澳起跑 現接受報名

「為食跑」由社企「膳動衡」主辦，活動今年起用「茶記」為主題，融入香港地道茶餐廳美食文化元素。活動場地設有美食嘉年華，參加者完成賽事後可享用各種茶餐廳美食。活動分為10公里（個人及4人團隊）、3公里（個人、親子）兩大競賽組別，以及一公里（個人及兒童）和首次引入的3公里滾軸溜冰非競賽組別。賽事將跑上本港首條同時具備行車道、單車徑及行人路功能跨灣連接路，跑手可在1.8公里長的海上高架橋上，一邊跑步一邊欣賞將軍澳灣及東邊水道四周的美景。