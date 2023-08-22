美食展煞科 市民掃平貨

48萬人次入場 檔主呻銷情弱 連續5日於灣仔會展舉行的美食博覽昨日煞科，眾多市民拖着買餸車仔入場掃平貨，場內持續水洩不通。多個攤檔紛紛推出清貨優惠，務求「要錢唔要貨」！雖然今年在會場內可以恢復試食，但巿民均指今年的優惠平平，不算太吸引，純粹氣氛帶動大眾消費。攤檔則說今年經濟差，銷售表現一般，客人普遍只願買平價貨；部分檔主更稱差於預期。主辦單位指展覽共吸引近48萬公眾人次入場，較去年多約5萬人次。

美食博覽在昨日傍晚6時完結，愈接近「收鑼」時間，整個會場變成「散貨場」，而場內持續人頭湧湧，要掃貨的人需經過重重「人牆」始能到達檔前，一不小心亦有機會被車仔輾過腳趾。售賣熟食的攤檔繼續是排長龍之最，有海味店以45元售賣含鮑魚、花膠的佛跳牆小食，成功吸引過百人排隊。而其他店舖亦貼上「最後優惠」以大清貨，例如指定麵食「買6送6」；個別售賣湯包小食的店舖亦做「全場半價」；而一般攤檔最後一日，亦額外以會場價打8折。

平價熟食檔攤大排長龍 多個展商提早兩小時收檔，而在完場前半小時，每10檔便有兩檔已執拾好貨品，其餘攤檔則用盡最後一秒，努力推銷貨品，即使會場播放展覽完結聲帶，個別攤檔繼續叫賣，聲言「賣唔晒無得返屋企」。有商戶說今年銷售情況一般，客人普遍只願買平價貨，並透露大會今年禁止現場烹調食物，即燒串燒、即焗薄餅等均未見蹤影。因此雖然場內恢復試食，但只剩餘加熱或氣味較淡的食物，令整體氣氛不及疫前。

業界指展期不見內地客 主力售急凍海鮮食品的公司高級顧問吳若琴表示，今年於首復試食下人流足夠，奈何經濟環境不佳，美國加息等，市民選購貴價貨品時會考慮一段時間，平價產品較受歡迎，過百元商品已較難賣。她提到，已較過往預少20%貨擺展，不希望冷藏食品送回倉庫。吳續指，整個展期不見內地旅客，「或者急凍嘢唔啱佢哋」，而整體銷情平平，與疫情期間的情況差不多。 海產貿易公司的總經理雷丹霞則指，攤檔經過數年疫情沒賣熱食，因此今年以優惠價售賣佛跳牆小食，明言定價幾乎「無肉食」。

惟場內亦有不少市民買得盡興，謝太與女兒由馬鞍山特意前來「執平貨」。她表示，買了海鮮、咖啡、冬菇等，共花了2,000元，消費額較去年多一些。許生、徐女士則稱狂掃急凍海鮮、保健品等，花約3,000元。