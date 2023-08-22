25歲仔確診猴痘 潛伏期曾訪廣州

【本報訊】本港近日接連錄得猴痘確診個案。衞生署衞生防護中心昨晚公布，再多一宗確診個案，患者為一名25歲男子，他在潛伏期內曾到訪廣州，並在本地有高風險接觸。香港自去年9月起累計錄得35宗確診病例，當中有34宗屬今年的病例。

在港有高風險接觸 中心表示，男病人過往健康良好，他自本月12日起出現皮疹、發燒及肌肉痛；至上周五到屯門醫院求醫，同日入院接受治療，現時情況穩定。

初步調查顯示，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。

中心早前已設立猴痘電話熱線2125 2373，逢星期一至五上午9時至下午5時運作，公眾假期除外，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。若市民出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。