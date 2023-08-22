港大研新型可注射水凝膠 加快傷口愈合

【本報訊】香港大學機械工程系的研究人員，夥拍港大深圳醫院及普林斯頓大學研發出名為Fibro-Gel的全水性可注射水凝膠，水凝膠具有三維結構、良好的滲透性和優異的藥物釋放性能，提供獨特的藥物傳輸和微創給藥方式，用於創傷治療能顯著提高傷口愈合功效。Fibro-Gel適用於不同生物組織，其可控理化特性還具有潛力應用於精準和個人化醫療的開發。研究結果已在學術期刊《先進材料》發表。

促成新組織再生 團隊研發的新型水凝膠突破了目前可注射水凝膠在藥物傳遞的局限，其不含油的全水性特性，使其具備優異的生物相容性。團隊透過調控水凝膠纖維網絡中微纖維的長短，能大幅提升其藥物釋放功能，並可按患者的特定需要調控多種藥物的釋放特性，達致個人化先進醫療的效果。團隊利用小鼠做了大量的體外測試，證明Fibro-Gel具備輔助血管生成的能力，能加速傷口愈合，促成完整新組織再生。

Fibro-Gel研究項目由港大機械工程系岑浩璋教授率領，除了應用於創傷治療加速傷口愈合，岑相信研究成果在生物組織再生中有廣泛的應用前景，為生物醫學應用的材料系統打開了新的可能性，包括用於傳染性疾病治療劑和癌症標靶藥物的遞送、組織修復再生和長期病患的治療等。