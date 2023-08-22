倡修例延雪卵期至55歲 盼資助生殖科技

【本報訊】本港生育率創歷史新低，不少學者及市民均認為政府需及早作更多實質支援，而近日亦有市民在施政報告地區諮詢會上反映，希望政府推出更多鼓勵生育措施。有議員就建議修例以放寬讓女士雪卵的期限至55歲，亦望政府可增加相關服務，又或可報銷部分醫療開支。

本港為全球最低生育率的地區之一，根據政府統計處，去年本港只有3.25萬名嬰兒出生，每1,000名女性僅有701名嬰兒，生育率為0.7。議員陳家珮昨出席電台節目時表示，去年其所屬政黨已提倡政府資助夫婦5萬元冷藏精子和卵子，以便延後市民的生育年齡。惟她續指，現時市民要到私家醫生光顧相關服務，收費動輒要10萬元以上，並不是每對有意生育的夫婦都可負擔。

一次性5萬元資助 陳續指，根據現時法例，卵子最長雪藏期限是10年；假設一位女士25歲接受雪藏卵子服務，需要在10年內結婚才可以用到卵子，否則要棄置；而除非有特別醫學原因，才可以延長至55歲。然而面對本港工作及居住環境等現況，不少夫婦或未有機會在適齡生育，陳遂建議相關法例可以放寬，一律容許雪藏期限延長至55歲，增加婦女受孕機會。

目前本港僅3間公營醫院提供輔助生育技術相關服務，輸候時間非常長，陳亦望政府可增加相關服務，並可參考南韓、日本及新加坡提出的措施，資助市民接受生殖科技服務，望短期可提供一次性5萬元資助，以起鼓勵生育作用。