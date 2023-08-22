自助驗HPV免尷尬 準繩度高達98%

【本報訊】子宮頸癌屬本港第9號癌症殺手，本地個案由2011年的391宗，至2020年的556宗，10年間增長四成二，去年更錄得167人因此死亡。惟女性前往診所檢查HPV病毒難免感到尷尬，衞生署報告顯示，全港近半25至64歲有性經驗的婦女，未曾或沒有定期接受子宮頸癌篩查。有檢測公司推出HPV病毒尿液檢測包，免卻到診所檢查的痛楚及尷尬，且準繩度高達98.9%，與傳統子宮頸拭子檢測一樣。

可檢測27種病毒 傳統子宮頸癌篩查要用陰道「鴨嘴鉗」，將刷子伸進子宮頸檢取細胞樣本。衞生署去年底發表報告，顯示有48%受訪的25至64歲有性經驗的女性，未曾或無定期檢查子宮頸，主因是醫護沒有推薦，或覺得自己沒有病徵所以不用檢查，其次是覺得沒有需要。

有本地檢測公司推出HPV病毒尿液檢測包，受檢人士將尿液加入藍色保存液，待檢測商派人上門收集樣本，再送到化驗室進行檢測。生物科技公司創辦人招彥燾表示，新檢測方法能夠將病毒DNA全部濃縮於液體，取出後放到另一支試管，再於離心機進行下一個動作。

透過兩輪離心操作，能將HPV的DNA濃縮到少於一毫升，其後再將濃縮樣本滴於專利檢測儀，以進行基因排序，檢測有否感染27種高、低風險HPV病毒，結果準確度與傳統子宮頸拭子檢測一致。

招續指，有一半女士不願意做檢測的最主要原因是感到尷尬及怕痛，因此尿液檢測能一次過解決這兩個最重要問題，期望將來可於一般便利店、藥房或上網採購試劑。至於檢測公司將與非牟利機構合作，讓過千名婦女試用產品，在收集更多測試數據後再與政府商討，並擴至讓全港婦女篩查。