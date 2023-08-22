非禮3女下屬 淫醫停牌半年

拍胸熊抱摸背 犯案期達10載 麻醉科專科醫生何健明被指多年前於北區醫院任職主管期間，在手術室不恰當及未經同意地觸摸3名女下屬醫生，包括拍打胸部、從後擁抱她們等，涉及5項從事猥褻行為罪。醫務委員會日前進行紀律研訊，裁定何3項紀律指控成立，判處何除牌6個月、4個月和4個月，同期執行，即合共除牌半年。

據醫委會聆訊透露案情，最早一宗發生於2007年12月，何與其中一名投訴的女醫生共同參與一個手術，他以主管身份觀察及指導。據該女醫生指，當時她站在病人的頭部位置，嘗試擺放一個診斷設備入病人咽喉位置，並用其左手固定病人的頭部及口腔時，感覺到何以其右手背部數次輕拍她左邊胸部，過程之中曾碰及胸部中間。

交談期間借故施襲 另於2010年在辦公室及手術室中，指導另一名女醫生時，從後擁抱及以手快速掃過其胸部。及後在2016年至2017年期間，多次與一名女醫生交談期間，將手借故放在其背部。

醫務委員會於2019年8月中旬接獲北區醫院行政總裁信函，稱新界東聯網部分醫生投訴何健明涉及職場性騷擾，內部調查結論是，他觸摸對方身體不同部位及擁抱等指控成立。投訴轉交醫委會處理。何健明於同年再無受聘於醫管局。

屢拍打女同事胸部 醫委會經歷4日聆訊，至本周日裁定何專業失當，指出他當時是3名女醫生的主管，做法明顯是濫用他在醫管局內的地位，其中以多次拍打女下屬胸部最嚴重，考慮到紀律指控的性質和嚴重性，遂決定作出上述判罰。