醫護流失公院崩 搶人才杯水車薪

本港公營醫療人手不足，早就不是新聞。人手捉襟見肘，使到公營醫療系統長期超負荷，醫護工作壓力沉重，進一步加劇醫護流失，最終形成惡性循環。多年來，這個循環非但沒被打破，反而因近年移民潮湧現、人口持續老化等因素，變得愈來愈急，公營醫療系統已抵達崩潰的臨界點。歷屆政府皆曾承諾會改善公營醫護服務、增聘人手，最終卻一事無成，不但苦了一眾勞心勞力的醫護，更是害慘了香港市民。

為解決醫護人手荒問題，醫管局早前高調到英國及澳洲進行招募，試圖招攬人手。不過，當局繼續貫徹「雷聲大、雨點小」的特色，合共僅面試了百多人；即便全部聘用，再加上當局透過大灣區醫療人才交流計劃，成功招募的10名醫生和70個護士，對於醫護人手缺口而言，依然是杯水車薪。畢竟醫管局現時共管理43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診及74間普通科門診；若以此推算，每間醫院最多只獲分配2至3名醫生。若問對紓緩醫護工作壓力的作用有幾大，恐怕只能說是聊勝於無。

令人憂慮的是，當局招募外地醫護的速度，遠遠追不上本地醫護的流失率。醫管局數據顯示，過去一年公立醫院醫生離職率達7.1%，相當於逾400名醫生離職；護理人員亦達10.9%，相當於接近3,000名護士離職。更致命的是，各個年齡層中，以30至39歲完成考取專科醫生資格的群組流失率最高，不少是由公立醫院轉向私人執業；這些具有多年行醫經驗的醫生一旦離開，並非招聘醫科畢業生就能取代。

公營醫療人手短缺，受害的不只有醫護，更多的是病人。急症室輪候時間愈來愈長，次緊急病患等候6小時以上，幾乎成為常態，「急症」的意義又何在？其他專科門診的新症輪候時間，更是以星期計算，即便是緊急新症，輪候時間中位數也要約莫一星期，讓人不忍直視。所謂「病向淺中醫」，病患輪候時間愈久，愈不利於治療，甚至可能由小病拖成大病，穩定拖成危殆。今年4月，東區醫院就曾發生女病患在急症室等候區離世的悲劇；與其歸咎於醫護失職，倒不如說是當局遲遲未能解決人手荒所帶來的惡果。

毫無疑問，加強挽留以及加快招聘，確是解決公營醫療人手荒的最直接方法，卻不是唯一的辦法。多年來，社會各個層面皆有提出方法，紓緩公營醫療系統的壓力。其中，公私營協作計劃正是良策之一，由當局資助，讓貧困的病患亦能選擇到私營醫院求診；然而，計劃現時覆蓋範圍太小，當局聲稱會擴大，但未見進展；另外，坊間也有聲音提出要增加醫療券金額，並落實「錢跟人走」，疏導病患到私營醫療，甚至北上求醫，惟同樣未有下文。搶奪人才固然重要，惟多管齊下方能更具效率，更快地解決公營醫療系統所面對的問題。