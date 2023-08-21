笑看天下：擴張過度 戰事不斷

以上明係向中國喊話，而拜登卻稱峰會並非關於中國，而係關於美日韓本身關係，明係「劍指中國」卻顧左右而言他，並且聲稱期望今年稍後與習近平會晤，延續兩人去年11月喺印尼峇里二十國集團（G20）峰會嘅對話。拜登呢番說話假到狗都吠！呢，白宮國家安全顧問沙利文就表示，美日韓峰會目的「並非打造太平洋地區北約」，強調冇目標設立三邊軍事同盟。政客講嘢，信佢半成，雙目失明！阿哥，隨着引入年度正式軍演，美日韓3國性質，明顯等同全新嘅三邊軍事同盟。此外，美日兩國政府又決定再度聯手研發新型導彈攔截器，仲話「冇目標設立三邊軍事同盟」？仲厚顏話峰會非關中國？仲雙手捧住計時炸彈當手信要同人見面？

美國安全顧問就話「並非打造太平洋地區北約」；北約一直向印太及歐洲擴張，上世紀90年代冷戰結束後，北約由1949年只有12個成員國，到今年4月加入芬蘭，已經達31國，已差唔多完成覆蓋整個歐洲。論者謂俄烏戰爭正因為俄國不接受烏克蘭加入北約，莫斯科寧願選擇將戰事長期化，去消除烏克蘭加入北約。北約過度擴張並非值得鼓勵，皆因佢並非單純防務嘅組織，佢曾介入科索沃危機、阿富汗戰爭、利比亞內戰等，烏克蘭若真加入北約，只會加劇與俄羅斯衝突，可見擴張過度令世界局勢失衡，徒惹戰事不斷，未必係好事！