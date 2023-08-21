冰鑑春秋：擴編憲兵來當督戰隊？

在美國爸爸的要求下，台灣兵役政策出現大轉彎，服役時間重新延長為一年。而其中最令人矚目的，就是民進黨打算大幅擴編憲兵，將員額從現行的5,400人，一路增加到11,000人乃至最後的15,600人，逼近戒嚴時期最高的憲兵人數水平。

眾所周知，憲兵雖然可參戰，但其主要任務是兩項，一個是紀律糾察與治安維繫，另一個則是衞戍重要基地與都市。蔡政府決定一下子將憲兵員額倍數增加，並在台北增設憲兵營，顯然在暗示戰爭可能迫在眉睫，台北或將淪為戰場，故要緊急投入大量憲兵，以保護民進黨高官們的安全。按照民進黨說法，台灣延長兵役並不表示會有戰爭，而是要展現台灣自我防衞的決心，藉由大量投入訓練與資源，讓對岸警覺要拿下台灣並非易事，必須付出超乎想像的代價，如此一來，在解放軍忌憚下，兩岸才能維持和平，保障台灣安全。

問題是，區區一年的兵役，到底能讓台灣年輕人增進多少戰鬥技巧？而在台灣只會防守不會反攻大陸的先決條件下，等於一旦爆發戰爭，這些義務役年輕士兵的戰場就只有灘頭與城鎮。戰爭只要發展到市區，民眾的恐慌勢不可免，此時憲兵就可以發揮重大作用，一方面維持治安，鎮壓趁機作亂的暴民，另一方面就是化身為督戰隊，逼迫部隊用血肉去阻擋敵人一波又一波的攻勢。

而編制如此龐大的憲兵部隊還有另一個妙用，那就是兵役實施後，即便是民進黨高官的子弟為了展現公平，也必須當兵。這時就可以將這些權貴子弟調往台北的憲兵營，表面上同樣予以操練，實際卻是就近保護，不必去離島偏鄉受苦，戰爭爆發則負責督促別人去死，真是一舉而數得啊！