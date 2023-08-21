筆下風雲：搵日韓笨的小北約

美國總統拜登積極拉攏盟友圍堵中國，美日韓大衞營峰會日前舉行，尹錫悅敢為歷任南韓總統之先，放下國仇家恨跟日相岸田文雄言談極歡。此舉在國內遭到輿論及反對黨大力鞭撻，堪稱有辱國體，尹氏民望拾級而下。但反正南韓選舉制度規定總統只能幹一任即5年，尹氏沒有連任壓力，擺明一條道路走到黑。

不問可知，峰會又是以中國為「假想敵」。儘管在會後共同聲明中沒有明言中國，又說並非針對任何國家，但又不忘強調台海和平穩定的重要性，總之拜登的意圖十分明顯，拉攏日韓兩國、藉兩國放低成見組成三邊關係，壓制中國。外界將之形容為東亞小北約，雖不中亦不遠矣。

當然，說是小北約亦未盡然。皆因北約是防禦性軍事聯盟，只要其中一個成員國受到軍事攻擊，所有成員國都必須共同防禦。然而，美日韓儘管有軍事聯合演習等協議，但絕非共同防禦，要是日韓受到攻擊，美國並無義務協助他們抗敵。

面對日益強大的中國軍事實力，東風系列更是目前世界上唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈系列，經常叫囂「台灣有事即××有事」的美日韓諸國，要是台海爆發戰爭，美國自己肯定不會落場，而是要求日韓充當第一島鏈「炮灰」，即使這兩國受到攻擊，你道美國會參戰嗎？

中國、俄羅斯、北韓均是擁核國家，美國最怕就是核戰，否則俄烏戰爭，山姆大叔早就親自落場了。明乎此，美日韓組成所謂的「聯盟」，其實只是美國把日韓當棋子操弄，無事時充當吶喊助威的啦啦隊，有事時則是行先死先的炮灰。岸田文雄和尹錫悅自以為能在美國總統度假勝地出出入入好不威風，殊不知這種威風，將來是要千倍百倍奉還的。