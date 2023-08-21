強詞有理：為何回流

香港爆發反修例黑暴後出現移民潮，西方媒體推波助瀾，刻意誇大移民數字，彷彿香港即將被掏空似的。事實果真如此嗎？港府日前公布最新人口統計數字，今年年中香港人口達到749.8萬，相對於去年年中的734.6萬，增加了15.2萬人，接近2019年底人口高峰的752萬人。這個數字顯然令黃絲們大失所望，他們不斷唱衰抹黑，將香港形容得暗無天日，不宜居留，結果恰恰相反，香港人口經過短暫下降後又開始回升，可見獅子山下始終是一塊福地。

香港人口止跌回升，也許有各種原因，包括單程證和吸引人才計劃的貢獻，而部分移民回流也是原因之一。雖然具體回流數字不詳，但相信不是少數例子。有些人當初敲鑼打鼓移民，後來在外國實在待不下去，不得不選擇回流，卻又放不下面子，只好悄無聲息回來，真可謂乘興而去，敗興而返。

最近經常見到移居英國的港人在視頻中聲淚俱下，哭訴在當地生活不容易，搵工難、租房難、壓力大、生活成本高、種族歧視、政府效率低、警察態度差等等。有人聲稱一個星期只能煮三頓熱食，其餘都是吃麵包等冷食，因為煤氣費和電費實在太貴了。有的家長則指孩子就讀的公立學校，不少同學是來自阿富汗和烏克蘭的難民家庭。其實這些都是意料中事，英國國運如江河日下，當地居民的日子也普遍不好過，何況是二等公民，寄人籬下的滋味可想而知，他們當初選擇移民，難道沒有考慮過這些因素？有黃絲不是揚言「寧願在英國做乞兒，也不回香港做皇帝」嗎？現在求仁得仁，又有何怨！

最虛偽的是英國政府，眼看BNO移民計劃吸引力持續下降，最近又推出BNO優先簽證服務，聲稱5天內就可以完成審批，代價是需要繳付573英鎊（約5,700港元），即使在英國境內申請，也需繳付500英鎊。這分明是「掠水」計劃，將新移民當水魚，英國政府卻聲稱為香港人提供方便，其虛偽和無恥簡直無法用筆墨形容。

正所謂人各有志，香港一向來去自由，有人選擇移民，有人選擇留下，都是很正常的事。但既然選擇了，就必須面對現實，對着鏡頭哭訴也沒有用。當然，香港始終打開大門，願意回流的還是可以回流，但他們必須明白，香港好不容易安定下來，元氣尚待恢復，絕不允許任何人再來搗亂。