龍吟虎嘯：自己把主權玩丟了

去年2月24日，普京發起「特別軍事行動」打響了俄烏之戰，旨在對烏克蘭「去納粹化」、「去軍事化」、「保持中立」、收回東南部因蘇聯分裂而失去的部分國土。這場戰事的性質、背景原因極為複雜，但對烏克蘭而言，就是自己被俄國侵略了。在這個定義下，打贏也好，打不贏也好，要談判也好，烏克蘭都要保住自己寸土不失為目標。

俄烏之戰打了一年半，雙方互有勝負，損失慘重。烏克蘭的國力軍力早已耗得七七八八，美國、北約的軍援也無以為繼，就算美國北約再咬咬牙、跺跺腳，再支援烏克蘭「幾票」，烏克蘭也沒可能打敗俄羅斯，收回已被「公投入俄」的4地和克里米亞。這個局面，烏克蘭、美國、北約都清楚。現在，只有通過談判早日結束這場戰爭是明智選擇。然而，「俄羅斯是侵略者」、「烏克蘭要趕走侵略者」、「寸土不能丟」，是烏克蘭總統澤連斯基「不可動搖的堅定意志」，因此烏克蘭堅拒承認現實。

然而，這場仗既然是烏克蘭多年投靠美國、要求加入北約、威脅和挑戰俄國「給美國當槍使」、「為美國歐洲而戰」，那麼，要打要談，就不是烏克蘭能作主了。烏克蘭「戰爭與和平」的「國家主權」已經被美國北約不動聲色地拿走了，澤連斯基成了美國傀儡，烏克蘭在亡於俄羅斯之前，就亡於美國了。近日戰情膠着，西方對這場倍感吃力的戰爭愈來愈不耐煩，北約秘書長辦公室主任日前說，商討烏克蘭加入北約事宜，就認為解決方案可能是烏克蘭放棄領土，換取獲得北約成員國資格。對此，烏克蘭強烈不滿，外交部發言人稱，烏克蘭不會在領土問題上作任何交易；他批評北約官員的說法，有意或無意塑造烏克蘭有可能放棄領土的說法，造成有利於俄羅斯的局面。

這場戰爭及其緣由，不管是誰侵犯誰，烏克蘭都是被宰割的一方，它的主權早已被自己玩丟了。