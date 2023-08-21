跨部門冚違法場所 拘423人

【本報訊】上周三至周六，執法部門在全港多區展開代號「雷霆2023」、「逸影」和「撒哈拉」的反罪惡及反三合會行動。

檢賭具武器毒品 行動期間，人員突擊搜查多個違法場所和罪案黑點，又聯同入境處巡查深水埗和尖沙咀，打擊非法勞工及黑社會活動，一共破獲14間賭場、兩間無牌按摩院、一個毒窟和一間無牌酒吧，拘捕281男142女（16至93歲），並檢獲約13萬元現金、大量賭具、4把刀和一支伸縮棍，以及總值約317萬元的懷疑毒品，包括約1.9公斤可卡因、1.5公斤冰毒及其他各類懷疑毒品。

被捕人士包括81名非華裔人士，部分人有黑幫背景，他們分別涉嫌「傷人」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「藏有攻擊性武器」、「非法集結」、「刑事毀壞」、「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「經營毒窟」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「非法入境」等罪名。執法部門重申，絕不容忍涉及三合會的不法活動，會繼續以情報主導，打擊三合會及堵截其收入來源。