北角糖水道 拆橋遲遲未完工 阻塞大半日交通

北角糖水道行人天橋早年長期丟空，吸引大量野鴿聚集，以及露宿者長期居住，環境衞生問題一直困擾當區居民，而天橋在3年前發生猛烈大火，更淪為滿目瘡痍的「廢橋」。政府事後審視交通需要，最終敲定拆橋方案，並於前晚開始動工，惟原定9小時的工程進度不如預期，由當初計劃的「一晚拆橋」，延遲至昨午近3時才告完工，影響區內大半日交通。

36巴士小巴線改道 前晚11時起，大批工程人員準時展開拆橋工程，另有多輛工程車停在英皇道路面，有序展開清拆工作。受拆卸天橋工程影響，英皇道近糖水道需臨時封閉，包括33條巴士路線和3條港島專線小巴路線改道，介乎銅鑼灣信德街至鰂魚涌芬尼街的電車服務亦需要暫停。

當局原先預計現場可以在昨晨8時解封，但工程開始時，據報因拆卸位置出現輕微誤差，導致進度延誤，影響糖水道一帶延長實施臨時交通及運輸安排。經工人「加班」趕工，最後一截位於行車路上方的橋身在中午後移走，並且重新安裝交通燈。工程在下午約3時告一段落，英皇道來回方向得以重開，受影響的公共運輸服務隨之恢復正常。

糖水道天橋位於北角電車總站旁邊，早於1985年啟用，橋身橫跨英皇道，並連接康威大廈及位於糖水道的行人路。由於地面設有交通燈行人過路設施，該天橋使用量長期偏低，以致多年來屢遭雜物佔據，早年有不少露宿者曾聚居。

3年前火災燒穿頂 2020年4月25日，天橋曾經發生大火，當時現場雜物起火焚燒，火勢一發不可收拾，幾乎整條橋陷入火海，橋頂有部分位置亦被燒穿，消防從高空及地面射水灌救，花約半小時才將火救熄，幸無人命傷亡。火劫過後，天橋一直關閉，並加裝鐵絲網及鐵閘，防止市民進入。政府審視附近車流及人流情況後，最終認為附近地面的交通燈行人過路設施已足以應付市民需求，終同意整條清拆。