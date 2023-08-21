體內藏毒太早排出 洋婦機場清關穿煲

【本報訊】海關前日在赤鱲角香港國際機場偵破兩宗販毒案，檢獲懷疑可卡因及大麻花，毒品總市值約500萬元。當中在凌晨時分，海關機場科人員為一名由塞拉利昂共和國自由城，經加納阿克拉及卡塔爾多哈來港的34歲外籍女子清關時，發現她身上藏有懷疑早前從體內排出的懷疑可卡因，隨即將其拘捕及帶往醫院檢查，而在抵院途中，該名女子再在洗手間排出更多懷疑可卡因。

海關毒品調查科跟進調查，得悉涉事女子懷疑收取5位數字報酬參與販毒，並企圖透過使用迂迴路線來港，增加海關偵查難度，惟她選擇的路線距離可能超出預算，導致部分毒品在抵港前已被排出。另外，該名女子報稱來港旅遊，但她對本地旅遊景點一竅不通，所攜款項亦不足以負擔消費，引起關員懷疑。截至昨午3時，該名女子已從體內排出88粒、共重約1.3公斤的懷疑可卡因，估計總值約100萬元。她將會被控以一項「販運危險藥物」罪，案件今日於西九龍法院提堂。

曼谷飛返 港男女行李藏大麻花 此外，關員根據風險管理原則，同日揀選兩名由泰國曼谷飛抵本港的男女旅客進行清關，期間X光影像顯示二人的寄艙行李有異，關員於是打開行李檢查，發現箱內均藏有經真空包裝、偽裝成泰國特產的懷疑大麻花，毒品總重約16.5公斤，估計市值400萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他們。被捕男女（30歲及27歲）分別報稱廚師及自由工作者，調查顯示，二人乘坐同一航班，由本港飛往曼谷，再從當地折返，他們接受盤問時，均聲稱無收取任何報酬，純粹替朋友帶特產返港。海關會繼續追查案件，不排除有更多人被捕。

連同此案，自本港於今年2月全面通關以來，海關一共偵破36宗涉及空運旅客的毒品案件，累計拘捕40人，檢獲近89公斤、總值約6,800萬元的毒品。