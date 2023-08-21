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與繼子爭執家用 老翁稱遭襲擊
【本報訊】昨晨10時許，啟德德朗邨德珊樓一名姓麥（66歲）男住戶，疑因家用問題與其姓譚（27歲）繼子發生爭執，期間他報案求助，聲稱被繼子施襲打傷及用利刀指嚇。
執法人員上門調查，發現無人受傷，向涉案二人了解原委後，將案件列作「糾紛」處理，無人被捕。
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