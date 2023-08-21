兩警肉搏通緝犯 椒霧不敵鉸剪腳

四警增援 四市民出手終擒人 警察又失威拉犯要途人幫手！兩名男警於上周六晚，在深水埗拘捕一名男通緝犯時，豈料對方作出激烈反抗，與兩警倒地糾纏，其中一名警員竟被「鉸剪腳」纏住壓在地上，另一警員警告無效施放胡椒噴劑，惟依然未能將男子制服。最後4名熱心市民「睇唔過眼」上前幫拖，直至再多4名警員始成功制服男子，他涉嫌襲警兼拒捕兩罪被捕，疑犯膝頭受傷，與兩名受傷警員一併送院治療。

上周六晚上近7時，兩名男警巡經荔枝角道312號對開，發現一名中年男子形迹可疑，於是上前截查，揭發他疑欠交3張罰款被通緝，因此欲將他拘捕。詎料，該男子突然情緒激動，隨即作出強力反抗，與兩名男警發生肢體碰撞，糾纏間3人同告倒地，不少市民駐足圍觀，紛紛以手機拍攝影片，有多段影片被上載到社交網。

從片中可見，中年漢施「鉸剪腳」纏住一名男警的腳及腰部，並將其鉗制在地。另一名男警見狀後，發出口頭警告不果，遂出動胡椒噴劑噴向中年漢面部，惟未見即時效果，反被中年漢拉倒跌在地上，男警其後透過對講機要求增援，大叫「電台，要幫手！」。期間，4名熱心市民出手幫忙壓住中年漢的四肢，並嘗試把他拉開，直至增援的4名警員到場，事件才告一段落。

事件中兩名警長受傷，其中一人手部及眼部受傷，另一人頭部受傷，中年漢則膝頭擦傷，3人均被送至明愛醫院治理。經初步調查後，該名姓歐陽（48歲）涉案中年漢，涉嫌拒捕及襲警被捕。

一打二影片流傳 網民熱議 襲警影片引來網民熱議，並揶揄「呢4個要頒好市民獎，勇救阿sir」、「市民好似仲大力過啲呀sir」。其實，警察失威要市民幫手捉犯並非首次，今年5月29日，一名疑似神志迷糊的29歲男子，駕駛私家車在粉嶺「舞龍」，警員擬截查時司機踩油逃走，慌亂間撞及一輛的士後，再撞安全島，司機疑恐東窗事發落車逃去。有警員追截不果，幸有途人挺身推跌司機，最後合力始把疑犯制服。