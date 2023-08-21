一樽一毫計劃延長 入樽機功能升級

【本報訊】「一樽一毫」的入樽機先導計劃於2021年起開始推行，現時全港有120部入樽機收集飲品膠樽，每個樽回贈一毫。環保署最新決定延長計劃，並於本月批出8,700多萬元的第3期新合約，開支屬3期中最高，但不會增加入樽機數量，而是由新承辦商營運新一批入樽機，增加包括加速處理、增加容量、防盜、防騙津貼等功能，料每年收集逾4,000萬個膠樽。

容量增加 可防騙津貼 環保署分別於2021年及去年先後推出兩期入樽機先導計劃，以測試入樽機的應用情況及實際需求，另為準備未來落實膠樽生產者責任計劃而累積實行經驗。該署向本報表示，有見公眾反應正面，為繼續提供入樽機服務，決定延長多一期先導計劃，批出為期32個月、價值約8,783萬元的第3期合約，相關合約屬3期中開支最高；惟新一期未有增加入樽機數量，回贈金額亦不變，維持每個一毫。

環保署解釋，回贈水平經考慮本地可回收物的市場價值、其他膠樽回收項目及可能引致欺詐行為的誘因等，亦會維持限制每個電子支付平台帳戶每天只得30個膠樽的回贈，以平衡使用方便程度及每次等待時間。

該署亦提到，新承辦商須提供更佳的入樽機服務，包括提高入樽機處理速度、增加日常膠樽的收集、入樽機的維護和清潔頻率，以及縮短緊急維修的完成時間等。

對於過往有人被發現騙取入樽機回贈，環保署稱，新入樽機備有多項辨識功能，包括條碼掃描、重量及形狀識別等，以核實接收的塑膠飲料容器。核實程序完成後，入樽機亦會確定容器已進入機內壓縮器並壓毀，才視作完成接收，並提供相應回贈。

入樽機亦會設置物體運動感應功能，檢測膠樽在進入接收通道後是否有異常運動，防止有人取回膠樽騙回贈。此外，入樽機亦將安裝外部閉路電視，以阻嚇市民濫用之舉。