提升效率 民航處無人機校驗跑道

【本報訊】為確保香港國際機場運作正常，民航處需定期校驗儀錶着陸系統等機場地面導航儀器，以及定期檢查機場跑道地面燈。為提升校驗效率，民航處最新創新嘗試以小型無人機，執行部分飛行校驗。處方指，測試初步證實，以小型無人機進行機場北跑道上部分飛行校驗，在執行時更具效率、飛行調度上更靈活和達致零碳排放，而校驗結果亦與由傳統校驗飛機所得的脗合。

減少影響機場運作 按照國際民用航空組織的標準，本港機場需定期進行飛行校驗工作，以確保儀器運作符合要求，而相關飛行校驗一直由中國民用航空局飛行校驗中心的校驗飛機及專業人員執行及驗證結果。相比下，民航處主動研究以小型無人機執行部分飛行校驗，處方認為新方案能有效率地執行飛行校驗，並盡量減少影響機場運作。

在民航處牽頭下，小型無人機進行的飛行校驗測試，昨日在國家民航局飛行校驗中心及香港機場管理局支持下順利完成。民航處指，會參考是次成功經驗，除繼續加強與國家民航局飛行校驗中心的合作，亦會繼續與相關持份者進行可行性研究，並進行下一步測試。民航處亦會繼續密切留意國際民航組織在相關標準及指引的發展，務求能高效和靈活地執行香港機場的飛行校驗。