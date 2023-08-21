規劃師學會頒獎典禮 11月舉行

【本報訊】香港規劃師學會每年頒發周年大獎，表彰業界於城市規劃上的傑出成就，並讓公眾加深了解城市規劃原則及實踐。香港大學建築學院的師生和校友，憑多個優秀規劃項目於本年度的香港規劃師學會周年大獎中獲得多項殊榮，包括青年規劃師大獎。相關頒獎典禮將於今年11月舉行。

港大師生校友獲多項殊榮 港大城市規劃理科碩士（MUP）策略性及社區規劃工作室領導的「重新想像堅尼地城及摩星嶺」項目，獲得本年度香港規劃師學會周年大獎優異獎。該項目建議在規劃中融入「淨零」、「智慧城市」和「可持續發展」元素，並通過諮詢各界持份者的意見，策略性地發展岩洞，把西區打造成本港以至區域上的全新經濟創科「錨點」。

另外，上述碩士課程的3名畢業生趙崇毅、周振之及余芷俽，以及城市研究文學士畢業生何誠謙和江嘉雋，則以「策展士美菲路」項目獲頒優異獎。

該課程2019年度畢業生楊子雋參與的「生活博物館：馬鞍山鐵礦場地景的『點、線、面』保育方案」，亦獲頒優異獎。青年規劃師大獎—傑出成就獎則由2017年度該課程畢業生王文君奪得。

至於港大建築學系實務副教授歐暉，以及城市規劃及設計系客座助理教授劉昇陽，則獲頒香港規劃推廣特別獎。