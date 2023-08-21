舞台工程設第三方審核 成本增兩成

許冰心

【本報訊】去年7月MIRROR紅館演唱會發生冧巨型屏幕嚴重意外後，政府要求業界引入第三方獨立審核人員檢查舞台工程。香港演出業協會主席許冰心指出，政府在加強安全措施的同時，亦要適時作檢討，認為業界發展日新月異，不應一刀切下規矩就不再改變，而引入相關措施後令演唱會籌備成本增加兩成，若當局將措施恒常化，應考慮負擔相關費用。

演出業倡政府承擔費用 許冰心在電視節目上表示，業界一直努力配合政府提出的額外安全措施，包括在承重、物料認證等，並聘請工程師做舞台測試安全報告，而有關措施令籌備成本增加，前期預備時間亦增長，部分表演更因而需要縮短，或犧牲部分座位作加固工程。

許又提到，業界雖然仍可持續爭取到海外歌手來港演出，但由於一些巡迴演唱會，表演者的舞台要保持同一設計，若香港未能配合，外國歌手就會選擇不來港，憂慮長遠來說會影響香港演唱會業發展。

對於康文署計劃將轄下場地的舞台工程分4級，並有不同的驗證要求，她表示已向政府反映執行的難度，強調業界很注重舞台安全，亦希望推出有水準的表演，會與政府持續商討，希望當局可考慮負擔第三方審查的成本。她又指，演唱會屬於重要旅遊產品，可吸引過夜旅客來港，會與當局商討如何加強演唱會旅遊，又期望東九文化中心及啟德體育園等新大型場館可協助演唱會業發展。