美食博覽旺丁 市民消費謹慎

【本報訊】新冠疫情後首允即場進食的美食博覽迎來第4天，場內繼續人頭湧湧，尤其售賣熟食的攤檔。多個商戶昨日表示，入場人流較往年大增，但市民集中「掃街、醫肚」，購買產品回家的人則不太多，消費時較「謹慎」，打算最後一天推限時優惠吸客。

美食博覽一連5日（17至21日）於灣仔會展舉行，本報記者前晚及昨日均到會場視察，兩日均人流如鯽，各攤檔店員都不停叫賣，介紹最新商品及優惠，亦提供試食、試飲產品，吸引入場人士駐足。不過，連日來最多人排隊的為售賣熟食的攤檔，有海味店則以45元售賣含鮑魚、花膠的佛跳牆，成功令店外排長龍；一眾小食檔附近均逼滿男女老幼「開餐」。

尊貴美食區商戶「DIVERXU」市場部經理汪琬翎表示，美食博覽會首兩天（17、18日）的人流受到天雨因素而較少，而入場人士多數只看看價錢便離開，購物意欲不大，周六日人流增加，多了市民購買即切黑毛豬等小食。她又稱，重開場內飲食的效果很好，但坦言包裝食品的銷情則較平淡，「多數只係望望下」，市民亦集中選購中價貨品，即使有額外優惠亦不會多買一兩件貨品，至今銷情與去年「打和」，符合預期，期望今天最後一日會有更多市民入場掃貨。

今最後一日推限時優惠 售賣日本米的美利米業業務經理朱麗儀亦說，今年人流於開放場內飲食下較前一兩年多，「好熱鬧」，市民集中售賣熟食的店舖，而其試食日本米飯亦成功招來路人品嘗及購買。她提到，滿意今年銷情，但留意到市民「比較謹慎消費」，打算今天推出限時套餐優惠，並提供免費送貨服務，方便市民「執平貨」。