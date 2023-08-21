機場恢復65%客運量 人手不足難配合增長

逾2800外勞料10月才抵港 涵蓋10工種 本港航空業正逐步復甦，港府財金官員指本港國際機場目前每日客運量和航班升降量，分別重拾至新冠疫情前的65%和70%水平，香港機場管理局預計客運量有望在今年底恢復至疫情前約80%，並於明年全面恢復。本港航空復甦步伐雖符合預期，惟人手不足問題仍嚴峻，而航空業外勞輸入計劃首輪申請已有28家航空公司獲批，合共2,800多個名額，佔整體約45%，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共10個工種，預計他們最早可在今年10月抵港。

財金官員指，目前香港機場共有約110家航空公司，營運來往全球165個目的地的航班，恢復到疫情前約75%水平。同時，機場及其周邊的多項發展正在全速進行：三跑系統、大型綜合設施、酒店、商廈、物流中心、交通基建連接等正相繼落成。

「城市機場」轉變「機場城市」 他續指，本港國際航空樞紐發展，正由「城市機場」轉變成為「機場城市」，認為需要把握當前大趨勢、新機遇。其中，「橋頭經濟」的新模式下，他指近年世界一流的機場，不再只是運載客貨的運輸設施，而是轉型成為經濟活動樞紐；機場亦不再只是旅客出入境或過境的地方，而是結合航空和不同經濟功能的商業地標，乃至悠閒度假區。當局正全力實踐「機場城市」的願景，包括佔地25公頃的SKYCITY（航天城）發展項目、鄰近的亞洲博覽館亦將進行第二期擴建工程。

其次是大灣區增長新機遇，該官員指粵港澳人口接近8,700萬人，人均生產總值超過2.2萬美元。疫情前，香港以外的大灣區城市，每年約1,400萬人次旅客使用香港機場。未來香港需進一步優化「多式聯運」網絡和運作，發揮好香港作為大灣區區域航空樞紐地位。

三跑明年竣工 客運力升50% 其中，機場三跑系統明年底竣工，屆時機場可處理客運量可顯著提升約50%，每年能接待1.2億人次。機場的「海天中轉大樓」將於短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續，相信能便利更多旅客。

最後是貨運物流的範式轉移，網購是近年環球消費的大趨勢，而去年本港空運貨量達420萬公噸，以量計只佔香港總貨運量2%，但佔香港總貿易價值高達48%。官員指，香港須抓住現代高端物流服務的龐大增長機遇。機管局近年夥拍多家公司投資建造多項先進的物流設施。其中，由菜鳥網絡牽頭的合資公司所興建及管理的高端物流中心，將於今年落成啟用；處理內地轉口郵件的「中轉郵件中心」亦將於2025年完工。