港大研新光學技術抵銷損耗

由港大物理學系系主任（暫任）張霜教授率領的研究團隊，夥拍國家納米科學中心戴慶團隊、英國帝國理工學院John Pendry爵士的團隊及美國柏克萊加州大學團隊，合作提出了相關理論機制。傳統顯微鏡最多只能解析光學波長數量級的特徵尺寸，即衍射極限，為了克服衍射極限，超透鏡技術的發展和應用應運而生。然而，超透鏡的固有損耗一直是一個關鍵問題，對提升成像分辨率造成限制。

光學損耗是限制光子學領域發展的主要瓶頸之一。在這項研究中，研究人員提出了一種實用的解決方案，就是借助多頻率組合的複頻波激發來獲得虛擬增益，進而抵銷光學體系的本徵損耗，從而獲得更高質量的超透鏡成像分辨率。研究團隊最終通過理論預測，更將超透鏡的成像分辨率提高了約一個量級，這將對光學成像領域產生巨大影響。此研究獲新基石科學基金會、香港研究資助局所支持。