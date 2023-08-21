生成式AI愈趨普遍 青年：職場應用將可見

團體促設委員會制訂指引規範 人工智能（AI）已成全球發展大趨勢，有機構早前進行有關「生成式AI時代下的就業與挑戰」研究，結果顯示受訪的558名本港青年中，78.6%使用過生成式AI。多達81.5%受訪者認為「在職場上與人工智能共存共事是大勢所趨」、78.3%則同意「生成式AI的應用是不可逆轉的趨勢」。惟受訪者亦認為生成式AI廣泛應用會為社會帶來一些風險，包括虛假訊息及知識產權等。該機構認為，港府將成立應對專門委員會，建議專門委員會的探討範疇，應包括凝聚業界共識，促成制訂相關指引。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」於6月21日至7月10日期間，以網上問卷調查方式，訪問了558名15至34歲青協會員，另訪問18名青年個案及7位專家和學者。在有使用過生成式AI的439名受訪者中，認為主要好處是提升效率（73.1%）和有助搜尋資料（42.8%）；最大困難是難以判斷資料真實性（61.3%）和掌握發問技巧（35.8%）。多數受訪青年同意「生成式AI的發展會影響青年未來的就業選擇」（75.4%），以及「配合生成式AI發展，人力資源的技能提升和再培訓是不可或缺」（79.0%）；但亦有不少受訪青年傾向同意「大幅削減傳統就業職位」（66.7%）。

憂慮訊息真假私隱風險 對於生成式AI的出現，受訪青年的態度傾向擁抱。研究發現，受訪青年並不太擔心生成式AI會取代自己，平均分為4.87（0至10分，0為完全不擔心）；14%受訪者更認為增加個人就業機會。另一方面，受訪青年認為生成式AI廣泛應用會為社會帶來一些風險，包括虛假訊息（67.7%）、知識產權（43.9%）、數據安全（40%）、私隱保障（38.7%），以及道德倫理（30.8%）等問題。65.6%受訪者贊成政府需要監管生成式AI。

青年創研庫經濟就業組召集人劉漢耀引述研究指，生成式AI的應用是大趨勢，港府將成立應對專門委員會，建議專門委員會的探討範疇，應包括凝聚業界共識，促成制訂相關指引，並讓公眾了解技術的風險與責任，以及監督生成式AI的規範化發展。該組成員梁偉基表示，港府同時亦可鼓勵AI應用普及化，善用AI聊天機械人提供個性化服務與資訊特點，可在不同公共設施設立試點，以創新方式推動生成式AI的應用。

成員徐嘉豪及何穎琨則建議，在本港現行「科技券」的資助計劃下，推出「人工智能券」，進一步支援中小企應用科技及加快數碼轉型。另一成員李智賢建議在持續進修基金的課程清單，或「再工業化及科技培訓計劃」下所涵蓋的課程，配合目前的發展需要，納入更多與生成式AI有關的課程，並定期更新內容，以應對快速變化的科技發展。