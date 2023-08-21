建造業人手凋零 增撥款育新血

【本報訊】政府有意同步力推北部都會區及人工島的發展，惟面對本港建造業工人不足，如意算盤未能打響。發展局局長甯漢豪指，為吸引更多年輕人加入建造業，讓他們了解業裏發展前景，提及因應多項工程陸續展開，建造業整體工程總值由去年每年約2,500億元，增至每年約3,000億元水平，加上增加培訓名額，料可以為青年提供了大量的發展機會，並為建造業注入「新血」。

加三成技術人員學額 甯續稱，建造業需要大量人才，會繼續用多管齊下的策略應對未來人力需求。針對業界對專業人士及技術人員的需求，局方積極與大專院校及職訓機構協調，提供更多高級文憑學額，其中技術人員的高級文憑學額，預計可增加三成。

對於早前政府推出建造業輸入勞工計劃，首輪共收到26份申請，涉及輸入5,251名外勞，令業界及工會均擔心在搶本地工人飯碗。她指出，政府去年向建造業議會再撥款10億元，以增加未來6年技術工人的培訓名額，令整體培訓名額由過往每年約6,000個，增加接近一倍至10,000個，亦令在2022/23學年招募的學員約有14,000個，為業界提供人手新血。

目前建造業正進行變革，加大應用科技，以解決人手不足問題及加快工程進度。建造業議會執行總監鄭定寧表示，旗下的香港建造學院正積極把創科元素加入課程，包括建築訊息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、機電裝備合成法（MiMEP）等，提升業內工人的知識及技巧，以發展創科型專才，並期望透過培訓過程，安排學生與僱主作出配對就業，亦讓他們隨時投入工作。