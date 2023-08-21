醫健：藥到病除：唇疱疹的成因、症狀和治療

唇疱疹是一種常見的病毒感染。通常是由1型單純疱疹病毒（HSV1）和2型單純疱疹病毒（HSV2）感染所致，而這兩種病毒均可以感染口腔或者生殖器官。感染單純疱疹病毒後，病毒會潛伏在神經節中，所以這種感染是有機會復發的。不過單純疱疹病毒復發的症狀會比第一次感染的時候輕微。

症狀：剛開始嘴唇上和唇部周圍搔癢和刺痛，一至兩天後出現有液體的水疱，而水疱有機會延伸至口腔內部。這些水疱會自然破裂，之後便會結痂。唇疱疹通常會在2至3星期內痊愈。

傳播：唇疱疹會透過與患者的密切接觸傳播，例如共用餐具、毛巾等個人物品和接吻等。

治療：唇疱疹可以自行痊愈，不過使用抗病毒藥膏和口服藥物可以縮短它的愈合時間。所有確診疱疹性齒齦口腔炎都應該在症狀出現的72小時內使用抗病毒藥物，因為藥物可以加快傷口的愈合和縮短發燒的時間。

阿昔洛韋（Acyclovir）是針對1型和2型單純疱疹病毒的抗病毒藥。口服阿昔洛韋的劑量為400mg每日3次，或者200mg每日5次。治療時間根據症狀的嚴重性和對藥物的反應而定，一般治療時間為7至10日。情況嚴重或免疫系統受到抑制的病人可能有需要住院並接受阿昔洛韋靜脈注射。

另外，阿昔洛韋5%藥膏也可以用作縮短痊愈時間，它的用法是使用棉花棒塗抹在有水疱和有症狀的位置，每天5次，持續4天。其他抗病毒藥物，例如泛昔洛韋（Famciclovir）和伐昔洛韋（Valaciclovir）也可以用作治療單純疱疹病毒，不過針對阿昔洛韋的研究比較多，所以一般會使用阿昔洛韋。

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