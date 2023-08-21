600個藥物回收箱 月接逾178萬粒藥丸

【本報訊】本港尚未推行藥餘回收措施，有非牟利青年組織推行藥物回收計劃，為期一個月，在港九新界約200多個屋苑、藥房及長者中心等設置回收箱，收集市民過期或剩餘藥物，共收到逾178萬粒藥丸，較去年上升逾5倍。組織盼透過活動，提升大眾對藥物棄置問題的關注，並向政府提交數據，冀當局改善現時藥物棄置的相關措施。

較去年升逾5倍 鄰近地區如澳門及台灣均有藥餘回收措施，而香港至今尚未推行。太平山青年商會推行藥物回收計劃《藥「勿」胡亂棄 2023》回收月，由今年6月30日至7月30日，在200多個屋苑、藥房及長者中心等設置回收箱，收集市民過期或者剩餘藥物。

根據組織最新統計，今年回收月，約有600個回收箱，一共收集到1,784,286粒藥丸，超過616種藥物。至於該計劃去年就在100個回收點共收集超過28萬粒藥丸，藥丸種類超過94種，最多類別是Paracetamol，由2003年過期到有效期2028年都有。

計劃只會回收藥丸，包括膠囊、藥片，不回收危險藥物，例如嗎啡、興奮劑、催眠劑、安神劑及鎮靜劑等、藥水及藥粉。回收的藥物會送去已領有相關處理牌照的機構良耀社區藥房作焚毀處理，以減少藥物對生態造成的污染。