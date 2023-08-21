經濟震盪 前景無望 地區諮詢人心惶惶

積欠學貸 置業難捱 怕育小孩 政府就新一份施政報告昨日舉行首場地區諮詢會，逾百名市民參加，不少市民藉機大吐苦水，變成「怨念」發洩大會。有市民直言港人「無希望」，沒組織家庭，又有青年人大呻「未畢業就欠下一身債務」，學資處一年加5次息，坦言「唔知點算好」。有市民亦大嘆現時「比疫情感覺人真係少咗好多」，「好多食肆8點幾鐘就閂門」，感覺情況不樂觀，促請政府了解申請特惠貸款人士的財政狀況。有學者認為現時民怨沸騰，加上政府提振經濟力度未如理想，年輕人上樓難，亦令年輕人沒有希望。

香港樓價高，市民王小姐指港人「無希望」是因為置業難，亦見不到組織家庭希望，雖然政府有推行青年宿舍，但措施推行逾10年，到現時才有眉目，要求政府將入住門檻提升到35歲。在置業難之外，市民黃小姐認為本港現時安老、託兒同樣難，令年輕人「想生都唔敢生」，託兒服務嚴重不足，需要「40個爭1個位（日間託兒中心名額）」，長者日間照顧中心亦不足，香港6個地區不足以滿足長者需求，有關問題使年輕人不敢生育，促政府提出協助。

遲婚普遍 促助雪卵 會上多名市民亦提及生育問題，育有一個4歲女兒的媽媽坦言生育難，指自己需要人工受孕，才可以有自己的小朋友，而同齡的年輕人同樣有生育困難，現時青年人因為遲婚，令生育機率減低，要求政府在施政報告中，鼓勵女性由大學畢業優先雪卵，因為要有合適男士結婚「可能都要去到三十幾歲」，而且雪卵後又需要交一筆費用，以及每年需有約萬元雪卵費，建議政府提供稅務寬免。

另一市民吳先生指3年疫情下，經濟出現大量問題，政府當時推出百分百擔保，而在10月申請者開始要還款，但目前本港經濟復甦未如理想，香港食肆晚上8時左右關門，商場冷清，氣氛未如想像中好，感覺情況不樂觀，擔心屆時中小企未能還款，建議政府了解申請人還款能力。

在經濟低迷的情況下，青年難覓工作，然而香港學債亦十分驚人。市民劉先生坦言青年學貸重，單是兩年副學士，加上兩年自資學士學貸高達33萬元，而自己更是「未畢業就欠下一身債務」，但學資處一年更加5次息，作為申請人「自己都唔知點算好」，建議當局加入免稅額等，協助學生處理學債。

衞生黑點 清理不力 政府早前大力打擊衞生黑點，灣仔防火委員會主席周潔冰就指出，雖然黑點有清潔，但清潔後又有新的黑點，要求政府加強執法，免得產生新的黑點。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為現時民怨沸騰，香港經濟反彈不夠，疫後市民離境消費，零售一落千丈，而政府提振經濟力度未如理想，年輕人上樓難，薪水追不上樓價升幅，令年輕人看不到希望。

青年宿舍被指推行過程緩慢。 本港生育率低，但人口老化愈趨嚴重。 市民吐苦水