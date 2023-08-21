生育低下老齡化 學者：未來靠移入居民

【本報訊】香港人口老化及生育率低下，長遠加劇醫療負擔。香港家庭計劃指導會早前公布每5年一次的家庭計劃調查，發現夫婦平均子女數目，由5年前的1.3人跌至0.9人，創歷史新低。家計會榮譽顧問、香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝昨日在電台節目表示，本港已踏入人口負自然增長階段，死亡人數遠遠大於出生人數，估計趨勢持續，要維持人口數目需靠人口移入。

葉續稱，過去一年本港整體人口上升，是因為有17.4萬名香港居民淨移入，而目前香港居民移出，似有些許放緩，但仍有不少人離開。他認為當局要分析離港居民去向及移入人口逗留時間等，才能有更精準的人口估算，人口政策需檢視長遠變化。

過去一年自然減少2.2萬人 政府統計處早前公布的數據顯示，今年年中的香港人口的臨時數字為749.81萬人，與去年年中人口734.6萬人比較，增加15.2萬人，升幅為2.1%。去年年中至今年年中的人口上升，主要由於期間錄得17.4萬名香港居民淨移入（即移入多於移出），包括3.1萬名單程證持有人的移入，以及14.3萬名其他香港居民的淨移入。在同期內，人口錄得2.2萬人的自然減少（即死亡多於出生），出生人數為3.26萬人，而死亡人數為5.46萬人。至於今年年中的總人口中，常住居民佔724.93萬人，而流動居民佔24.87萬人。