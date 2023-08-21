急症輪候數句鐘 專科要等111周

【本報訊】本港公營醫療服務長期供不應求，當中專科診症的輪候時間更以年做單位，輪候時間最長的外科，最長個案要等足111個星期才獲診治，亦即要等超過兩年。至於急症室每當長假期間都逼滿人，即使昨日未算高峰期，但仍有部分急症室輪候時間超過5小時，最長的仁濟醫院就要等7小時。

醫院管理局為專科門診診所實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進及治療。新轉介個案通常先由護士甄別，再經有關專科醫生覆核，然後分為緊急、半緊急和穩定個案。醫管局的目標是把緊急及半緊急新症的輪候時間中位數，分別維持在2星期和8個星期之內。

外科現有18萬個預約新症 根據醫管局數據，以外科為例，現時共有182,670個預約新症，經分流的預約新症輪候時間，最快的緊急個案都在一星期內得到診治，惟穩定新症有逾13萬宗，輪候中位數最長為九龍東的70個星期，而最長輪候時間為九龍中，要等足111個星期才會獲診治，相當於2.13年。

至於急症室輪候時間方面，昨日並非長假期，醫管局顯示各醫院的輪候時間由約1小時至7小時不等，當中長洲醫院最快，只需約1小時就能看症。而荃灣仁濟醫院就最長，需要等足7個小時，瑪嘉烈醫院亦需等候5句鐘。