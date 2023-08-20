激濁揚清：又把金正恩當作工具人

美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比透露，總統拜登曾多次提出無條件與金正恩會談，但朝方未予回應。這種把某些國家或政權描繪成像炸彈般的威脅，然後計準時間拿來作公關宣傳，堪稱「計時炸彈」式的外交手段，令人嘆為觀止。

據柯比指，美方「為實現朝鮮半島無核化」，故欲與金正恩會談。這說法根本就沒有尊重聽者的智慧。眾所周知，美日韓三國首腦近日齊集大衞營密斟，此時此刻就有柯比在白宮接受日本共同社專訪的報道刊出，當中豈會沒經過一番計算？北韓頻頻射導彈，成了日韓兩國所擔憂的不穩定因素，但對美國而言，其念茲在茲的，欲拉攏日韓笨人出手去應對的，真會是經濟實力不知排到哪裏去的北韓嗎？抑或會是國力、軍力、財力對其構成重大威脅的中國？

柯比放話就是對外界，尤其是二戰後變得聞戰色變、對修憲仍然缺乏共識的日本民眾，進行宣傳推廣工作。白宮旨在廣傳「為了守護美國、南韓和日本在安全保障上的利益，將從所有方面做好準備，有意提升三國的威懾力」。當打通了「任篤二物」，老大哥雖隔着一個太平洋，卻有兩隻卒仔「過河」可當車使，屆時要拿來與北韓還是中國對敵？反正美國戰略司令部司令科頓，日前才渲染中國未放慢核武發展步伐，明眼人早已前瞻到答案。

美國軟實力獨步全球，對維持形象極為講究，為解除「大殺傷力武器」威脅，造福全世界，也附上一小瓶「洗衣粉」，即使外界指其實是入侵伊拉克。總之，公關宣傳工作「將從所有方面做好準備」。金正恩若答應要求進行會談，拜登固然可以拿來作助選之用，就算像目前的熱面孔貼冷屁股，也沒損失。能將焦點從夏威夷山火「不予置評」中挪開，一石幾鳥啦！