橫眉冷看：要共同面對的困境

不必諱言，2019年香港的社會風暴，並非全是因反對修訂《逃犯條例》而起，修例只是觸發點，實際上，很多人對特區政府早已不滿，他們批評此地貧富懸殊、官商勾結、小市民的利益得不到充分照顧，總之回歸後的香港，就像有千般不是，無論怎樣看，都是讓人覺得不對勁。

然而，筆者論斷香港問題則素來審慎，上述的社會弊端確實存在，本城有很多困難亦亟待處理，但是否盲目反政府、高呼換特首，或者是實行所謂的「真普選」，一切矛盾就能消弭？筆者卻不作如是觀，我甚至認為，世界上大部分社會發展到相當富裕的水平，都會面臨相同困境，不會因政治制度不同而有分別。至於這種困境該如何突破，是社會和經濟學家須共同研究的新課題。

瑞士金融機構剛公布2023年《全球財富報告》，人均財產最高的3個地區，依次為瑞士、美國和香港。瑞士的銀行體制獨特，長期匯聚了來自世界各地的巨額財富，故該國的情況不能完全作準。美國與香港則較有可比性，美利堅的人均財產折合港元計算，是431.6萬元，香港則是431.5萬元，兩者的數額幾乎一樣，也就是說，兩地人民表面上看來，都是十分富有。

可惜現實的情況未必盡然，美國和香港都屬於貧富差距巨大的地區，少數的有錢人控制了大量財富，社會分配十分不公平。在香港，很多人簡單地將問題歸咎於政府無能、社會制度不公，但美國的政治模式跟香港截然不同，按理他們的制度該是十分民主和公平，為甚麼貧富不均現象卻同樣嚴重？要解開這個死結，可能需要更多先進地區的學者共同研究，而不是光靠百姓上街示威，就能解決問題的。