筆下風雲：烏軍腐敗如何能勝

俄烏戰爭自去年2月開打至今死傷慘重，美媒引述不具名的美國官員估計，兩軍死傷人數至今已接近50萬，說是人類浩劫也不誇張。與此同時，烏克蘭展開所謂的大反攻至今10個星期，美媒指烏軍一直承受大量人命傷亡，俄軍「非常有組織抵抗」，烏軍無法充分發揮西方軍援武器的潛力，意味西方軍援「打水漂」。

更耐人尋味的是，北約秘書長辦公室主任延森日前提議，烏克蘭應以放棄被俄方佔領的領土為代價，換取加入北約及俄烏和平，有關言論隨即激起烏國極大反彈，延森不得不道歉，但強調這是一個可能的解決方案。外界由是猜測，北約官員如此「放風」是否得到美國默許。儘管白宮否認曾討論相關選項，又表明支持烏國將來加入北約，但將來即是多久，始終不置可否。明眼人都知，在俄烏戰火未停下，美國為首的北約不可能讓烏國加入成為成員國，皆因這只是拖自己後腿，整個北約都要和俄國開戰，不引發核戰以至第三次世界大戰才怪。

然而，美媒一方面煞有介事報道烏克蘭死傷纍纍、西方援烏武器沒有用武之地；另一方面北約官員又提出如此「屈辱」烏克蘭的和平方案，或多或少反映出西方國家對這場戰爭已經厭倦，急欲快點收場。況且普京個性「士可殺不可辱」，在烏克蘭寸步不讓、甚至妄想連克里米亞都收回的情況下才肯停戰和談，簡直是門都沒有。不提出一個能讓俄羅斯有下台階的方案，這場戰爭恐怕還是要無盡期地耗下去。

俄羅斯始終地廣人多，經驗豐富，烏克蘭打持久戰根本沒有勝算，何況烏國政府屢爆貪腐醜聞，澤連斯基早前才一口氣怒炒多名瀆職徵兵官，貪腐的軍隊何德何能打勝仗？倒不如見好就收，趕快和談。