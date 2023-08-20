強詞有理：倒打一耙

世界貿易組織的爭端案專家組日前發表報告，指中國針對美國鋼鋁關稅措施的反制不符合相關條款，美國貿易代表辦公室對此表示滿意，頗有洋洋得意的感覺。其實大家都知道，美國正是所有爭端的始作俑者，世貿去年已裁定美方加徵關稅違反規則，美方依然拒絕取消違規關稅，中方為了維護自身合法權益而採取反制措施，是天經地義的事，美方倒打一耙，正是其一貫賊喊捉賊的作風。按照老美的邏輯，他可以隨便欺負你，你不能作出任何反抗，這年代還有如此蠻不講理的事？

是的，老美就是蠻不講理，他們也許稱霸世界太久，不僅認為自己是上帝的選民，甚至認為自己就是上帝，所有國家以及所有國際組織都必須任其擺布。世貿裁定美方加徵關稅違反規則，華府不但拒不執行，反而蠻橫地要求世貿隨其意思「改革」，甚至一度威脅要退出世貿。最好笑的是，老美經常將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，實際上最不遵守國際規則的恰恰就是他們，「合則用、不合則棄」，正是美國的潛規則。在這種潛規則之下，美國可以隨便退群，又可以隨便入群，根本沒有甚麼規則可言。

但時代不同了，世界正朝着多極化方向發展，美國再也無法隻手遮天。這些年美國不擇手段遏制中國，貿易戰、科技戰、金融戰乃至軍事威嚇等，結果不但沒有達到任何目的，反而嚴重傷害自己。例如美國加徵的關稅，絕大部分由美國消費者承擔，這種笨招只有特朗普才想得出。本以為拜登從政經驗比較豐富，不會再幹這種蠢事，沒想到他比特朗普猶有過之。

誠然，在華府發動貿易戰，以及脫鈎斷鏈和去風險化之下，中美貿易確實遭受嚴重阻礙，中國從美國第一貿易夥伴降為第四。但美國尋找替代產品和市場一點也不容易，有些東西始終還是離不開中國。畢竟沒有任何國家和地區擁有如此完整的產業鏈，更沒有任何國家和地區擁有如此龐大的市場，美國搞貿易戰和科技戰也好，脫鈎斷鏈或去風險化也罷，最大受害者只能是美國企業和消費者。

當然，許多美國政客已完全失去理智，為了反中而反中，根本不計後果。所以，中方不能再抱有任何幻想，甚至不必再虛與委蛇，美方要求溝通對話，就請他們自便吧。既然已經撕破臉皮，溝通對話又有何用！