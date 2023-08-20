坦言集：不能貶

近來，人民幣匯率跌至7.3元兌1美元的關口，且是對其他貨幣全線下跌。與此同時，美元兌多數貨幣都升值，但對人民幣和俄羅斯盧布較為突出。這樣的情況，可能並不是美國對中國進行單獨的貨幣攻擊，而是在美元見漲的大勢下順勢施加壓力，加深人民幣面對的內外困難。

美元大勢漲是美國加息周期似會延續，非在短期內結束，相信是因對華脫鈎，本是自華進口的商品轉從別國進口。今年中國對美出口大跌，墨西哥與加拿大超越中國，成為美國最大的進口來源，日本對美國出口也大增。可是，這樣的替代加重了美國進口的成本，強美元不足以抵銷，結果是美國國內通脹回升，繼續把從中國進口轉移至其他高成本的國家（即使越南也只減加工成本，減不掉零部件和運輸成本的上升），美國的通脹頗難回落。或許未必會大幅加息，加息的周期未完結，美元還可用息差來抬高美元匯率，息差與美元在國際市場供應減少，其他還依靠降息來刺激經濟的國家便難免受壓。

人民幣下跌的另一個因素是經濟表現不如市場預期，但市場預期中包含了不少政治因素和匯市投機的行為。中國經濟沒有通縮，經濟增長還在5至6%之間，外貿順差維持，國內居民儲蓄龐大，債務主要是人民幣內債，不是外債。相反，中國外匯儲備仍然全球最大，還在積累增長。房地產泡沫正在穿破，但未崩潰，7月份，如北京、上海、杭州等城市房價還升，顯然房市並未陷於爆發性的危機，只要政府財政措施適當，可以軟着陸解決。相對於美國或其他發達國家，中國經濟還是優勝，卻在內外文宣中被塑造成危機重重，經濟瀕臨崩潰，屬典型的虛假新聞分析與推導來製造市場恐慌，對中國施壓。

本來，中國政府可以應對危機，包括人民幣市場投機，可惜判斷有誤，期待美元加息周期結束，美元回落。人民銀行沒有抑止人民幣貶值，讓離岸人民幣市場的投機帶動在岸市場的貶值，把匯率主動權放棄。美元還在加息，中國匯率政策不應守株待兔，而應主動出擊結束離岸市場拋空人民幣的投機。守着離岸市場來保在岸市場，不讓人民幣的投機加劇美國對中國經濟前景的惡意打擊。

保經濟首要保金融，保金融首要穩匯率。中國政府不要迷信市場，自毀長城。金融戰場還須強硬抗戰！