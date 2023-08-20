政情：氣候變化無分彼此 梁榮武嘆大國唔重視

氣候變化同全人類息息相關，無分彼此。天文台前助理台長梁榮武日前出席一個論壇，話題觸及佢退休前最有滿足感嘅任務，係廿年前負責籌辦有關公眾氣象服務嘅國際會議，冀藉此作為落後國家同先進國家互相溝通同支援嘅橋樑，事關氣象服務必須全世界都做得叻，方發揮最大嘅效用。然而後來富裕國家喺巴黎協議上所作嘅承諾未能兌現，令佢感到十分心痛。

梁榮武話氣象嘅世界，要準確預測並非想像中咁容易，有時都好講運氣，往往係預測錯先至「正常」。而廿年前聯合國世界氣象組織公眾氣象服務會議選擇喺香港召開，當時香港天文台覺得自己肩負一個使命，盼藉住會議作為一個世界橋樑，聯通第三世界同先進國家，而佢喺該次會議所接觸嘅落後國家，發展狀況並唔理想，有時向對方發出電郵但隔好耐都冇回覆，原因係當地嘅通訊基建非常差，而天文台嘅同事都樂於喺技術上或物資上睇吓有乜嘢可以提供協助，而對方嘅感激之情亦令人動容。