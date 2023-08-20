搗濫收車資 蘭桂坊的哥斷正

【本報訊】昨日凌晨時分，執法人員在中環蘭桂坊一帶進行打擊的士濫收車資行動，喬裝乘客乘搭的士由蘭桂坊前往港島目的地。行動期間，一名的士司機就合理車資約46元的車程索價100元，較正常收費高出逾倍。人員經調查後，以涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」，拘捕該名45歲的士司機，他其後獲准保釋候查，須於9月中旬向執法部門報到。連同今次被捕人士，過去9天已有6名的士司機「衰貪心」斷正。

9日6司機被捕 「黑的」濫收費「專劏」旅客，嚴重損害本港形象，鑑於情況猖獗，執法部門近日持續進行針對性打擊行動，希望遏止歪風。本月11日起一連兩日，人員在尖沙咀區「放蛇」，乘坐的士由廣東道前往一些熱門旅遊景點，揭發兩名的哥懷疑索取高於合理車資的費用，隨即把他們拘捕。行動中，人員亦在區內設置多個路障，截查94輛載客的士，查問乘客有否支付額外車資。

在本月15日及16日，執法部門在熱門景點迪士尼樂園一帶展開同類行動，派員扮成內地遊客「引蛇出洞」。行動首天，人員被兩名的士司機兜搭，以高於正常車資接載人員前往兩間分別位於沙田區的酒店，期間二人懷疑並無啟動計程錶按錶收費，其中一人更沒有展示的士司機證，分別涉嫌「兜客」等多罪被捕；第二天，「放蛇」人員亦被一名的士司機兜搭上車，該名司機涉嫌在無展示相關證件及啟動計程錶的情況下濫收車資，當場斷正。上述的士俱被拖走作進一步檢驗。