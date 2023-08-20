冧牆 觸電 暈倒 1日3建築工亡

昨日是建築業最黑暗的日子，一日內3名工人先後送命！昨日下午，兩名工人在元朗清拆一間村屋期間，一幅牆身突然塌下，其中一人慘被塌牆迎面砸倒，上半身埋入瓦礫，他頭傷昏迷，送院後不治。有關處所佔用人已被發出「暫時停工通知書」，停止其建築物的拆卸工作。此外，一名80後電工下午在赤鱲角航天城工地施工，疑在駁電時觸電暈倒，送院搶救後身亡。另外，一名中年男工昨晨在長沙灣工地開工時不適暈倒，送院後不治，其死因有待驗屍後確定。

昨日下午近4時，兩名男工人在元朗田寮村123號附近一間荒廢村屋進行拆卸工程，期間一幅約一米乘兩米的牆壁突然坍塌，其中一名姓陳（40歲）男工人走避不及，登時人隨牆倒，上半身被塌牆壓着動彈不得，同場工友逃過一劫，睹狀後慌忙報案求助。消防趕至救援，從瓦礫堆救出事主，他頭部重創昏迷，由救護車急送博愛醫院搶救，延至下午約5時被證實死亡。消息指，事發時事主及工友正在地面清拆牆壁，懷疑他們架設的木方未能發揮承托作用，結果釀成塌牆奪命慘劇。

處方發暫時停工通知書 勞工處發言人表示，在得知意外發生後，該處已即時派員到意外現場展開調查，並已向處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其建築物的拆卸工作，直至處方信納處所佔用人已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處正進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

此外，昨日下午3時許，執法部門接獲報案，指大嶼山赤鱲角航天城東路航天城一建築工地，一名姓方（34歲）男電工懷疑觸電昏迷。救援人員接報趕至，把事主急送醫院搶救，惜最後不治。

據了解，方男在一間工程公司任職電工約一年，昨日下午2時許，方獨自爬上約4米高的假天花進行駁電工程，約10分鐘後，工友察覺事主沒有聲息，隨即登上假天花查看，繼而揭發他失去意識，期間曾經呼喚及拍打方男，惟他依然沒有反應。初步驗屍發現，死者手指有觸電造成的脫皮痕迹，並無其他傷勢，至於確實死因仍然有待進一步剖驗查明。勞工處正就上述兩宗意外原因展開調查。

另外，昨日早上8時許，一名姓丁（54歲）男工人，在長沙灣荔康街一工地內工作期間，懷疑在梯間不適暈倒，有女同事其後發現報案求助。救護員接報趕至，即場替事主急救並由救護車急送明愛醫院搶救，惜其後被證實不治。多名親友接獲通知趕至醫院了解，驚悉噩耗後均難掩傷痛。事主死因有待驗屍後確定。

工業傷亡權益會昨日在社交專頁發文，形容昨日是「建築業最黑暗的日子」，該會對一日內失去3名工友感到非常痛心，出事後已派員了解意外情況和趕赴醫院，冀能為死者家屬提供協助。