南亞惡煞以眾凌寡 3男女捱棚竹狂打

南亞幫又禍港殃民！3名懷疑身有酒氣的中年男女，昨日凌晨在深水埗疑因目光問題，與6名在街頭飲酒的南亞漢爆發衝突。期間，南亞惡煞取來棚竹施襲，事主3人負隅頑抗，惟赤手空拳不敵棚竹受傷，群煞得逞後匆忙逃去。執法人員趕至，在附近兜截惜無發現歹徒蹤影，其後檢走棚竹助查，3名傷者須送院治理。

目光問題起衝突 港男遭扑穿頭 事發於昨日凌晨1時許，據悉3名疑身有酒氣的中年男女，途經長沙灣道137號對開，目睹上址一間已打烊的店舖門外，有6名南亞裔男子正飲酒抽煙，遂不禁向他們多看幾眼。詎料，此舉懷疑惹來該批南亞裔男子不滿，雙方因此爆發激烈口角，並且互有肢體碰撞。期間，南亞群煞在附近取來一批搭棚用的竹枝，用作武器襲擊3人，事主不甘受襲還擊，無奈3人手無寸鐵，結果同告掛彩，有行人途經見狀，慌忙協助報案。

執法人員接報趕至，發現3名傷者，至於6名施襲的南亞歹徒早已逃去無蹤，人員在附近一帶兜截，惜最後未有任何發現。事故中，一名姓彭（40歲）男子遭扑穿頭淌血，手及肩部感到痛楚；一名姓黃（45歲）男子及一名姓朱（41歲）女子，則報稱手部受傷及頭部痛楚，他們經救護員敷治包紮後，全部需由救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院接受治理。執法人員圍封現場，地面遺下一攤血漬，人員其後檢走一紮相信被用作武器的竹枝，以及店舖外的啤酒罐及香煙等證物助查，案件列作「傷人」，正追緝涉案的南亞歹徒歸案。

庫房枉費逾百億公帑養假難民 南亞幫及假難民已成為本港治安毒瘤。翻查資料，去年有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士。不法分子利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，不少假難民藉難民身份苛索各種福利。根據2023/24年度預算，有關當局花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元。計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億元。