電動車嘉年華 綠色商用車亮相

【本報訊】中華電力有限公司昨日起一連兩日舉辦電動車嘉年華，向公眾展示多款適合本港環境應用的電動公共交通工具及商用車，並透過互動攤位遊戲及工作坊，介紹電動車的效益及最新發展，推動香港邁向低碳智慧城市。

嘉年華在九龍灣建造業零碳天地舉辦，現場設分享會向現場觀眾介紹如何實踐淨零發電、電動公共交通工具的發展藍圖，以及商用車電動化進程和營運成效等；展區亦展出多款電動商用車，部分車款更是首次公開；又設有互動攤位遊戲，讓參加者了解電動車好處，學習環保節能知識。

包括公共交通工具 環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明表示，車輛電動化有助減少碳排放，亦能改善路邊的空氣質素，是次嘉年華可讓公眾體驗電動公共交通工具及商用車的好處，同時促進業界的技術交流，期望隨着電動車的技術迅速發展，有更多企業加入綠色運輸，推動全港運輸轉型。

中華電力近年推出不同類型的客戶服務推動低碳駕駛，支持私家車及商用車電動化，並且與政府及私營界別合作，推動電動公共交通工具及商用車的試驗計劃，透過持續擴展和優化供電網絡，協助業界規劃及安裝充電基礎設施。