碳中和活動 3大主題鼓勵環保

【本報訊】環境運動委員會剛啟動了為期兩年的「碳中和宣傳運動」，委員會主席黃傑龍希望低碳生活可變成一種風氣和潮流，鼓勵社會大眾一同邁向2050碳中和。根據2021年數字，碳排放63%來自發電、19%來自運輸、8%來自廢物。基於這些數據，「碳中和宣傳運動」以「扭轉習慣，一齊減碳」為口號，以「節約能源」、「綠色出行」及「源頭減廢」3大主題，涵蓋20多個活動及項目。

涵蓋節能減廢等 黃傑龍坦言：「環保運動過去幾十年都做了不少，是不是多做兩年世界真的會有轉變呢？其實大家都只能盡力做，沒有辦法每個人30多度高溫都不開冷氣，林超英只得一個，但是我們都可以最少做到不要浪費，不要把冷氣開得太冷的同時又要穿外套。」

在節約能源方面，這次宣傳運動的其中一個重點項目，就是推廣年底推出的第4階段強制性能源效益標籤計劃。計劃將擴展涵蓋範圍至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐，以及LED（發光二極管）燈。有了更清楚指引及更廣泛的宣傳，大家便要養成購買前看清楚的習慣，可以慳電又慳氣，又可以慳錢。

而在綠色出行方面，除了鼓勵大家使用公共交通工具，如真要駕駛私家車希望都會改用電動車。除了以短片介紹使用電動車的好處，更推出具備實時充電位搜尋功能的充電易手機應用程式，他相信這個應用程式應該可以大大減低充電這個煩惱。

明年4月推出的都市固體廢物徵費本身就是用立法的方式去減少廢物，配合不斷加強的回收網絡，一系列宣傳項目，鼓勵大眾養成回收習慣，減少製造垃圾，亦減少垃圾處理過程中製造出的碳排放，等於為阻止極端氣候變化作出貢獻。