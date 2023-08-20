貪食宿赴台詐騙 拘8港車手

【本報綜合報道】台媒上周五（18日）報道，當地詐騙集團為躲避警方查緝及減少車手的損耗率，選擇向海外招募外籍車手來台犯案。當地警方指出，以來自香港的車手愈來愈多，台北市警方大安分局今年迄今已逮獲8名港籍車手。

大安分局和平東路派出所警員，日前在和平東路一段超商巡簽自動櫃員機（ATM）時，發現一名28歲陳姓男子提款時神色可疑，於是上前盤查，發現他手中的提款卡非他本人持有，陳男也無法說明原因。陳男見無法狡辯，主動交出多張銀行提款卡，警方發現其中一張已遭提款，當場將陳男逮捕。

每日酬勞700元 警方循線偵辦，發現陳嫌曾將已更改過密碼的提款卡，交給另一名41歲香港籍李姓男子前往附近ATM提款。警方掌握李男住在萬華西門町一處飯店，立即將他拘提到案，李男承認在香港被詐騙集團招攬，持觀光簽證來台後被安排與陳男搭檔。李男供稱在台的食宿費全由集團包辦，當車手提款每天可領取3,000元新台幣（約736港元）酬勞。警方訊後，將兩人依詐欺罪嫌移送調查。