澳門消息：趁事主如廁盜484萬 兩漢內地被捕

【本報綜合報道】澳門外港碼頭日前發生巨額失竊案，兩名男子聯手盜去一個裝有450萬元人民幣（約484萬港元）的行李箱，隨後「兵分兩路」離境潛逃，更透過家人經地下錢莊將賊贓轉移。澳門執法部門昨日表示，上述兩名男子分別在湖北武漢及廣東肇慶落網，而澳門當局另拘捕4名男女，包括其中一名主腦的胞兄及母親，並起回129.9萬元人民幣（約138萬港元），其餘贓款仍待追查。

另4人澳門就逮 在內地落網的男子姓林，23歲，澳門居民；另一男子姓謝，37歲，內地居民。至於澳門被拘捕的4人，包括姓林男子，36歲，澳門居民，報稱無業，為內地落網林姓男子胞兄；第二疑犯姓林，女性，57歲，無業，內地落網林姓男子母親；第三疑犯姓龔，男性，33歲，澳門居民，無業；第四疑犯姓陳，男性，32歲，澳門居民，報稱娛樂場監控。其中，第三、第四疑犯懷疑從事地下錢莊活動。

案情指，澳門男事主在上周三（16日）早上近7時，帶同裝有450萬元人民幣現金的背包及行李箱到外港碼頭打算離境，兩名涉案男子則趁事主如廁期間，盜去放在等候區的背包及行李，其中23歲澳門男疑犯駕駛電單車運走贓款，再轉交由其胞兄及母親處理，他及後經青茂口岸潛逃至內地，並在湖北武漢落網；而37歲內地男疑犯在作案後即時經關閘離境，最終在廣東肇慶被捕。

澳門執法部門接報後展開調查，發現兩名涉案男子事前曾提前一天到碼頭「踩點」且分工明確，相信事件涉及有組織犯罪，並以事主為目標針對性作案，隨即通報內地執法部門協助追捕在逃疑犯。

澳門方面先後拘捕4名男女，並且在澳門押店及其中一名內地落網男子的胞兄及母親家中起回129.9萬元人民幣，偵查期間亦搜出一把刀。澳門當局正追查集團主腦以及剩餘贓款下落。